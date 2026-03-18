お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（54）が15日放送のフジテレビ系『かのサンド』に出演。50歳以上の未婚女性が必ずするという“あること”について語った。【写真】スイーツ店の窓から登場した大久保佳代子に驚く狩野英孝らこの日は「おじさん達だって楽しい！トレンドの最先端新大久保散歩」と称し、大久保とお笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）と狩野英孝が東京・新大久保エリアを散策。話題の