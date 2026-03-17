WBCで侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れた。 3月17日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、コラムニストのえのきどいちろうがWBCを振り返った。 えのきど「ベネズエラに負けてしましましたが、北海道日本ハムファイターズファンとして、まず言いたいのは伊藤大海というピッチャーが3ランホームランを打たれて逆転されたんですよ。その伊藤大海のインスタに物凄い誹謗中