お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が15日、オフィシャルブログを更新。約２キロの牛肉を使った家族５人の夕食のメニューをめぐるエピソードをつづった。 この日、「どちらにしようかな★」と題してブログを更新すると、夫から「今夜はたこやきか、牛しゃぶ」と夕食の候補を提案されたことを明かし、小原は「りょうのかい！」と ユーモアたっぷりにコメント。 「楽ちんなのは？？？？」と悩みつつも、「牛肉調達！！！