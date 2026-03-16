第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指した侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）が16日、自身のインスタグラムを更新。自身の心境を記すとともにファンに感謝のメッセージもつづった。14日（日本時間15日）にベネズエラと対戦して5−8と敗戦し連覇を逃した侍ジャパン。大谷は初回に同点の先頭弾を放ったものの、ベネズエラ打線の一発攻勢に投手陣が沈んだ。また、大谷は最後の打者