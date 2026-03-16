『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した菊池桃子2020年から4年間、読売巨人軍の公式マスコットガールを務め、現在は台湾プロ野球チーム・中信兄弟の公式チアリーダーとして活動する菊池桃子（きくち・ももこ）が、3月16日（月）発売『週刊プレイボーイ13・14合併号』で満を持して初グラビアに挑戦！長年のバレエとチアで鍛えたヘルシーボディが輝きまくりです！【写真】菊池桃子の初グラビア＊＊＊【台湾チアならではの巻