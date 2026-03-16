¤¢¤Î±ýÇ¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾!?¡¡ÂæÏÑ¥Á¥¢¤Ç³èÆ°¤¹¤ëµÆÃÓÅí»Ò¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö¤â¤·ÃË¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡íµÆÃÓÅíÂÀÏº¡í¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µÆÃÓÅí»Ò
2020Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡¦Ãæ¿®·»Äï¤Î¸ø¼°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÆÃÓÅí»Ò¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤â¤â¤³¡Ë¤¬¡¢3·î16Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤13¡¦14¹çÊ»¹æ¡Ù¤ÇËþ¤ò»ý¤·¤Æ½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ª¡¡Ä¹Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥¨¤È¥Á¥¢¤ÇÃÃ¤¨¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£¤¬µ±¤¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÂæÏÑ¥Á¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¬¤¹þ¤ßÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡Û
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡¢»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¡£
µÆÃÓ¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦»ä¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°ìºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç4Ç¯´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤ÏÂæÏÑ¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡¦Ãæ¿®·»Äï¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÆÃÓ¡¡2023Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¼ÂºÝ¤Ë½é¤á¤ÆàÂæÏÑ¥Á¥¢á¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤ÏÆÉÇäµð¿Í·³¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÏÂæÏÑ¥Á¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ÂæÏÑ¥Á¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
µÆÃÓ¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢µå¾ì¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤è¤ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤³¤È¤â¡¢Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á¤¤¤«¤é¤³¤½¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î²¹¤«¤µ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Á¥¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¡©
µÆÃÓ¡¡¤±¤Ã¤³¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢µå¾ì¤Ç¥ê¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡¢¥À¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥«¥ì¡¼¤ÎÈ¢¤ò½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤½¤ÎÈ¢¤Î¸þ¤¤¬µÕ¤À¤Ã¤¿¤ê......¼ÂºÝ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
µÆÃÓ¡¡ÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯Ä¹¤«¤é¥Ð¥ì¥¨¤ò8Ç¯´Ö¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é¤Ï¿·ÂÎÁà¤ò16Ç¯´Ö¡¢Âç³Ø»þÂå¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·ÂÎÁà¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡£¤½¤³¤Ç¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Á¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥ì¥¨¤È¿·ÂÎÁà¡¢¥Á¥¢¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏàÍÙ¤ëá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÆÃÓ¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¡£Æ±¤¸»þ´ü¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ä¿å±Ë¡¢´ï³£ÂÎÁà¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ì¥¨¤È¿·ÂÎÁà¤¬°ìÈÖÄ¹¤¯Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï°ìÄ¾Àþ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
µÆÃÓ¡¡ÂæÏÑ¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤È¤Î¹Ô¤Íè¤â¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿·¤¿¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¥Á¥¢¤ÈÎ¾Î©¤¹¤ë¡ª
ÂæÏÑ¥Á¥¢¤Î¥³¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥Á¥¢°Ê³°¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤â¤Ã¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½ÂæÏÑ¥Á¥¢¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÆÃÓ¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¶µ¼¼¤Î·Ð±Ä¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¡¢ËÜ¤Î½ÐÈÇ¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤â¤Î¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µÆÃÓ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤¤Ã¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëµÆÃÓÅí»Ò¤µ¤ó¤È´°Á´¤Ê¤ëÆ±À«Æ±Ì¾¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÆÃÓ¡¡Ì¾¤Å¤±¿Æ¤Ï3¤Ä¾å¤Î»Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤ÎÂç¤¤Ê¤ª¤Ê¤«¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÅíÂÀÏº¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ÏÅí¤Á¤ã¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·ÃË¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤ÈàµÆÃÓÅíÂÀÏºá¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÆÃÓÅí»Ò¤µ¤óÆ±»Î¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
µÆÃÓ¡¡Æ±À«Æ±Ì¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¤Ç¡£
µÆÃÓÅí»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡¡µÆÃÓÅí»Ò¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤´°§»¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤âµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¹©Æ£º»·Ã¡Ê¥ß¥¿¥±¥¤¥·¥ç¥¦¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ó¦ ³¨Èþ»Ò
¡üµÆÃÓÅí»Ò¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤â¤â¤³¡Ë¡¡
1·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡¡
¢þ2020Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¡ÖVENUS¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡¦Ãæ¿®·»Äï¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡ÖPassion Sisters¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥óCD¡ØÄ¬É÷¥É¥é¥¤¥ô¡Á SUNSHINE DRIVE ¡Á¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡Úhttps://ps.ponycanyon.co.jp/kikuchimomoko-taiwan/¡Û¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@momoko.k_0105¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@momoko.k_11¡Û¡¡
µÆÃÓÅí»Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØCheer up!¡Ù¡¡»£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Âçµ×ÊÝÏÂÂ§¡¡»£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ