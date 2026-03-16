ハンバーガーチェーンの「モスバーガー」が、朝食時間帯限定メニュー「朝モス」を3月18日にリニューアルすると発表しました。新商品「朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜」と「朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜」に加え、店舗限定でプレートメニューも展開。一部を除く全国のモスバーガー店舗で、開店から午前10時30分まで販売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】近年は時差出勤や