「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3」が、2026年3月17日（火）より、全国のファミリーマート約1万6400店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーにて販売される。＞＞＞「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3」をチェック！（写真7点）『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活