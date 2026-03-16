フォークシンガー松山千春（70）が15日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）準々決勝でベネズエラに敗戦した日本代表について言及した。「野球とベースボールの違い。それをつくづく感じさせてもらった。日本はどっちかと言えば、コツコツとみたいな。日本独特の小さな野球。それで今までやってきたんだけど」と前置きした上で「大谷（翔平）が登場したことに