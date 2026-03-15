4月1日より配信スタートとなるアニメ『ドロヘドロ Season2』。Season1の全12話をおよそ10分に、ぎゅっと凝縮したダイジェスト動画「10分でわかるドロヘドロ」が公開された。＞＞＞場面カットをチェック！（写真7点）2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作