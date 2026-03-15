大排気量モデルを踏襲したデザインヤマハのインドネシアにおけるグループ会社であるPT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturingは、2026年2月5日から15日まで開催されたインドネシア国際モーターショー（IIMS）で、「XSR155」の2026年モデルを公開しました。ベースとなったXSR155は、日本国内でも販売されている「XSR125」や「XSR700」、「XSR900」などと同じシリーズに属し、ネオレトロなデザインを特徴としたネイキッドモデル