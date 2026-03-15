1600万円を盗んだ13歳小学校・中学校・高校における暴力行為の発生件数は12万8859件で過去最多――文科省が発表した令和6年（2024年）度調査の結果から衝撃的な事実が浮き彫りになった。いじめや長期欠席、自死の件数も増加しており、子供たちと教育現場に赤信号が灯っている。【写真】重大事件続きの80年代…82年には「前代未聞のホテル火災」でパニックに70年代後半から80年代にかけても、校内暴力と子供たちの非行が社会問