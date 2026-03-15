3列目がないセレナ？ 「“サードシートレス”仕様」とは2025年12月18日にマイナーチェンジが発表され、装備の見直しや質感向上で再び注目を集めている日産「セレナ」。ファミリー向けミニバンとして長く支持されてきたモデルですが、実はラインナップの中には“サードシートレス仕様”という少し特殊なバリエーションも用意されています。いったいどのような特徴を持つ仕様なのでしょうか。セレナは1991年の初代登場以来、家族