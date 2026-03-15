WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、準々決勝が米テキサス州ヒューストンで行われ、米国がカナダに5-3で勝利。3大会連続4強進出を決めた。球場のカメラマン席で目撃された超大物への反響が国内外に拡大している。試合を撮影していたのは、米大リーグで通算630本塁打を誇るケン・グリフィーJr.氏だった。本格的なカメラを持って撮影に集中。熱心にレンズを構えている。米専門局「F