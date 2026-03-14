東京ディズニーランドは、4月9日（木）から6月30日（火）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾となる「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催します。これに先駆け、3月9日（月）からスペシャルメニューが販売。中でも、ベース、ソース、トッピングの3つのカテゴリーを自分好みに組み合わせられる「パルパルーザ・パルフェ」が見た目も味も最高だったのでレポートします。【写