熱い戦いが続くWBC。東京プールで死闘を繰り広げた日本、韓国台湾のアジア三強は、球場外でも熾烈な争いを繰り広げている。台湾メディア『SETN』は3月8日、「WBCアジア3大イケメン」を発表した。 【写真】WBCアジア3大イケメン！大谷と肩を並べた台湾のチェン・ジェシェン選手。他、イケメンぶりも人気の侍ジャパン・周東佑京選手なども3年連続でメジャーリーグのMVPを獲得し、家に帰れば子煩悩。もちろんルックスも申