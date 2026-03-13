4月になると、毎年のように「こんなに忙しかったっけ？」と感じる方は多いのではないでしょうか？新年度、入園入学、進級、新しい予定や提出物…気づけば頭も暮らしもいっぱいいっぱいに。ESSEフレンズエディターでライフオーガナイザーのきくともさんが、そんな4月に落ち着いて過ごすための「3月のおすすめの過ごし方」について語ります。3月は暮らし全体を見渡して「余白」を確保4月になると予定や役割が一気に増えて、気づけ