きょうは各地で冬の寒さとなっています。東日本や西日本では平年を2℃前後下回る気温で、寒の戻りとなっていますが、週末からは春の暖かさに。そして、そのタイミングで、いよいよ、さくら前線もスタートしそうです。最新の開花予想や実際の標本木の様子をみると、どうやら、高知がこの週末にも全国一番乗りで開花しそうです。そして、来週はその他の地域も、さくら開花の便りが届くかもしれません。開花予想は甲府・名古屋で16日(