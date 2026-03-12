近年、SONYの「ウォークマン」がTikTokなどをきっかけに再ブームとなっている。かつてiPodに代表された携帯型のデジタルオーディオプレイヤー（以下「DAP」）は、スマートフォンの登場によってすっかり主流の座を明け渡した。それがなぜ今、このタイミングで再び注目を集めているのか？よくよく観察すると、そこには需要が生まれるたしかな理由が存在していた。フラッグシップモデルは約40万円！ウォークマンはSONYの商標製品だ。1