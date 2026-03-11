12日（木）の天気は地域によって異なります。北日本は北海道、とくにオホーツク海側を中心に雪で、ふぶく所があるでしょう。東日本は日中、晴れ間の出る所が多くなりますが、新潟あたりは雲が取れにくいと思います。西日本は午後は天気が変わりやすく、寒気の影響で所々で雨が降り、雷を伴う所がありそうです。気温が下がるため、遅い時間には中国山地で雪が降る見込みです。沖縄はさらに不安定で、朝から雷雨の所があるでしょう。