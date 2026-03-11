ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）は3月1日、「おつまみ ひまわりの種 燻製塩味」（30g）を新発売した。栄養豊富で、スポーツ中継やSNS等でも話題の「ひまわりの種」に注目。独自の味付けでヘルシーに仕上げた。20〜60代男女をターゲットに、そのままおつまみとして、あるいはサラダや料理のトッピングとして提案していく。価格はオープンだが、店頭想定は税込237円。新商品は、皮をむいてローストしたひまわりの種に