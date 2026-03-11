ACLEラウンド16第2戦町田 1 (1-0) 0 江原19:01キックオフ 町田市立陸上競技場 入場者数 4,345人試合データリンクはこちらアウェイで0-0と引き分け、ホームに戻ってきた町田にいきなりアクシデントが発生する。12分、相馬勇紀が負傷して交代することになったのだ。ところがここで出場することになったナ・サンホが25分、左サイドからクロスを入れ、これに中村穂高が合わせて町田が貴重な先制点を挙げた。江原はすぐに選手交代を行