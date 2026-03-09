北海道・小樽警察署は2026年3月9日、札幌市西区に住む会社役員の男（44）を強要の疑いで逮捕しました。男は2023年5月中旬ごろ、小樽市若竹町の会社内で、当時会社の部下だった30代の女性に対し、昆虫入りの鍋を食べるよう強要した疑いがもたれています。2023年12月、女性から「会社を辞めたいが辞めさせてもらえず、上司ともめている」と通報があり、警察が捜査を続けていました。警察によりますと、当時事件現場には男以外にも従