まだまだ寒い日が続いていますが、店頭にはやわらかくて甘みの強い「春キャベツ」が並び始めています。今しか味わえない旬の旨みを最大限に楽しみたいですよね♪今回は、忙しい日でもパッと作れる時短メニューから、食卓が華やぐアレンジレシピまで、春キャベツを味わい尽くすレシピを厳選して紹介します。今が旬！「春キャベツ」の絶品レシピをご紹介肉巻きキャベツのチーズとんかつ出典：https://www.instagram.com春キャベツ