振り替え輸送ってどんなしくみ？ほかの鉄道会社同士でもお金がかからず振替輸送ができる？ 運賃先払いの乗車方法のみ有効 悪天候や事故などの影響でダイヤが大幅に乱れることがあります。そんなとき、「振替輸送」に助けられた人も少なくないはず。振替輸送とは、電車が運転見合わせとなったとき、鉄道会社同士で情報のやり取りを行い、目的地までほかの路線を利用できる制度です。ダイヤの乱れや運転見合わせが発生し、振替輸送