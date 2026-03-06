コロワイドグループの株式会社アトムが展開するステーキ宮は、2026年3月10日（火）よりワイルドカットビーフステーキを販売する。■ステーキ宮らしくワイルドにカット焼肉屋でも使用されている、牛1頭からわずかしか取れない希少部位「ブリスケットスカート」を、ステーキ宮らしくワイルドにカットし、ボリューム満点に盛り付た。トッピングのフライドガーリックとバターが食欲をそそり、ライスが進む逸品です。柔らかく、ジューシ