交通安全の維持には不可欠な違反取締りの実施に当たっては、常に公正を心がけてもらいたいものだ「県警察の責任者として、深くお詫びを申し上げます」2月20日の記者会見でそう首（こうべ）を垂れたのは、警察官1万5000人を擁する神奈川県警のトップ、今村剛本部長だ。神奈川県警では、2022年3月〜24年9月、「小田原厚木道路」をはじめとするスピード違反の取締り時などに、車両を追尾した距離を実際より長く記載した虚偽の書類を作