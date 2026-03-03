さわやかな香りと、ピリっとした辛味が特徴の春の味覚・葉ワサビの収穫が、いま上勝町で最盛期を迎えています。サラダやおひたしにしても美味しい葉ワサビ。一般的なワサビは、地中に伸びた茎の部分を指しますが、葉ワサビは地上に出た葉の部分です。この葉ワサビの全国有数の産地である上勝町では、11戸の農家が葉ワサビを栽培しています。このうち、農家の田村晋さんも3月2日、大きさを確認しながら丁寧に収穫作業を進めていまし