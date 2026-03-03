ディスカウント店「ドン・キホーテ」を展開するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（ＰＰＩＨ）は３日、食品を強化した新業態の１号店を４月２４日にオープンすると発表した。物価高で消費者の節約志向が高まる中、割安な商品をそろえて競合他社との差別化を図る。新業態は「驚楽（きょうらく）の殿堂ロビン・フッド」。１号店は、傘下のスーパー「ユニー」が運営する愛知県あま市の「ピアゴ」を刷新す