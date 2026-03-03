侍ジャパンが不安を露呈した。【もっと読む】侍Jで待遇格差が浮き彫りに…大谷翔平はもちろん「メジャー組」と「国内組」で大きな隔たり菊池雄星（34=エンゼルス）が2日、オリックスとのWBC強化試合に先発。初回に3点を失うなど、4回6安打と打ち込まれ、ピリッとしないままマウンドを降りた。そんな菊池の足を引っ張ったのが守備陣だ。初回1死一、二塁で、三ゴロを処理した佐藤輝明（26=阪神）が併殺を狙って二塁に送球。