九州のキングオブカップ麺として知られる、サンポー食品（佐賀県）の「焼豚ラーメン」。その看板商品から派生した汁なしタイプの新商品「焼豚まぜそば」が、3月16日に全国発売されます。希望小売価格は税抜236円です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】サンポーの「焼豚ラーメン」は、マーチャンダイジング・オンのRDSスーパー九州データによると、2018年から2025年までの累計販売金額で、九州エリアのラーメン