百年構想リーグ地域リーグ第4節 川崎F 2（0(4PK2)2）2 水戸16:03キックオフUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu入場者数 22,779人試合データリンクはこちら水戸にとって痛恨だったのは84分に与えたPKだった。だが、この失点には布石があった。直前のプレーで2つ、イージーミスが重なったのだ。相手のクリアボールを拾ったのだがトラップが大きくなって再び川崎のボールにしてしまった。ゴール前まで攻め込まれたがクリアし、F