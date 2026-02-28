『週刊プレイボーイ』で2015年1月から11年間、計490回にわたりコラム『挑発的ニッポン革命計画』を連載されていたモーリー・ロバートソンさんが、食道がんのため2026年1月29日に63歳で亡くなられました。編集部一同、心より哀悼の意を表します。日本の一部コンテンツにグローバルなクレジットカード会社が決済上の「倫理コード」を適用し始めた現状について考察した本コラムは、1月26日に校了し、週刊プレイボーイ2月2日発売号に掲