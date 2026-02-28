東映特撮ファンクラブがサービス開始から10周年を迎えたことを記念して、キャストバラエティの人気企画「あっち向いてホイ野球」の特別編、題して『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』の配信が決定。1回戦第1試合が3月1日（日）12時（正午）より配信される。TTFCオリジナル作品の出演者、東映特撮ファンにはお馴染みのキャストやユニット、さらには作品の周年を記念して集まった ”あのスーパー戦隊” もチームを結成し