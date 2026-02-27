2月25日未明、千葉県野田市にある80代夫婦の住宅に黒ずくめの男らが押し入り、金庫を奪って逃げる強盗事件が発生した。各メディアによると、居間の窓ガラスを割って男ら3人組が侵入し、2階で寝ていた夫の手足をテープで縛って、バールのようなもので頭を殴り、「おとなしくしろ」と脅したという。別室で寝ていた妻は頭に袋を被せられたものの、怪我はなかった。男らは金庫を奪って逃走し、午前2時過ぎに夫婦から警察に「殴られ金庫