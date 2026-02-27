トルコで、サッカー選手が試合中にボールに当たって落下したカモメを心肺蘇生で救い、話題となった。24日（現地時間）付のロイター通信などによると、同事件はこの日、ゼイティンブルヌで開催されたイスタンブール第1アマチュアリーグ・プレイオフ決勝戦の前半で発生した。メヴラナカプ・ギュゼルヒサルとイスタンブール・ユルドゥム・スポルの試合中、イスタンブール・ユルドゥム・スポルのゴールキーパー、ムハンメト・ウヤニク