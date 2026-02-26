2026年2月1日に閉館した出雲崎レトロミュージアム（新潟県出雲崎町）の公式Xが22日、業者による展示品の買い取りを断っていたにもかかわらず、個人向けの展示品即売会に業者が個人を装って現れ、貴重な展示品を購入していってしまったとし、怒りをあらわにした。同ミュージアムの代表は取材に、「昭和レトロを愛するのであれば返してください」と訴える。このまま返却がなければ、この業者に対し今後の対応を検討することになると