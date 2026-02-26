埼玉県春日部市にある、早朝から行列ができることで知られる人気ラーメン店「煮干乱舞 本店」。9年連続で「食べログ ラーメン EAST 百名店」に選出されるなど、全国的な知名度を誇る人気店にて、前代未聞の“集団威迫事件”が発生した。ある3人の泥酔客が店内でトラブルを起こし店主が通報、男らは約10人の仲間を“召喚”し集団で店舗を取り囲んだ。警察官が駆けつけても、男らは「横揺れダンス」を踊る動画を撮影し挑