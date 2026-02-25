きょう（25日）正午すぎ、全国の複数の自治体などでホームページが閲覧できない状態になっています。復旧のめどは立っていないということです。きょう（25日）午後0時半ごろから、全国の複数の自治体などのホームページが閲覧できない状況になっていて、午後4時現在も続いています。閲覧ができない自治体の一つ、群馬県によりますと、午後0時40分ごろからホームページが閲覧できない状況になっていて、サーバーセンターの通信経路