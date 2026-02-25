元妻の自宅から4歳の娘を無断で連れ去ったとして、48歳の男が逮捕されました。 未成年者略取の疑いで逮捕されたのは、熊本県天草市五和町の自称・障害者就労支援員の男（48）です。 警察によりますと、男は2月24日午後8時15分ごろ、天草市にある元妻の自宅に入り込み、4歳の娘を車で連れ去った疑いが持たれています。 家にいた娘のきょうだいが男に気づき、その後、元妻が警察に通報しました。 娘は天草市内の男の自宅で警察に