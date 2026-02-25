手ごわい「不適切行動」をくり返す愛着障害の子どもが、家庭で・教育現場で増えている。周囲を振り回す行動の原因となっているのは、その子の揺れ動く「気持ち」だ。愛着の問題を抱える子どもの気持ちを詳細に説明し、支援の方法をわかりやすく解説した新刊『愛着障害スペクトラム』から、発売前に一部を抜粋してお届けする。畢生の大作『愛着障害スペクトラム こどもの気持ち&支援スキル大全』はネット書店などで予約受付中！