状況を考えれば有料化は合理的な判断 高速道路のサービスエリア・パーキングエリア（SA／PA）での駐車が有料になるのでは？という話が、最近になって出てきた。理由はトラックの増加に、SA／PAの駐車