ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』（2025年公開）が、洋画映画として2014年公開の『アナと雪の女王』（興収255億円）以来12年ぶりとなる、国内興収150億円を突破した。２月23日時点で、国内興行収入152億4385万円、国内動員数1117万人を記録している。【画像】絵柄が独特！配布される新たな特典『ズートピア２』パロデイ広告ステッカー週末の興収ランキングも洋画としての史上最長となる「12週連続No.1」に到達