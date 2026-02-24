長崎県佐世保市のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は2月22日、人気アニメ「エヴァンゲリオン」をテーマにした日本初の8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」を2026年4月24日にオープンすると発表しました。ゴールデンウィークを目前に控えたタイミングでの始動となり、パーク全体を「迎撃要塞都市 ハウステンボス」として展開する大規模プロジェクトの中核を担います。【その他の画像・さら