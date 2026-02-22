東京大学は、2027年の秋に新しい学部「College of Design」を開設する予定だ。どのような狙いがあるのか。東大生作家の西岡壱誠さんは「本当に優秀な学生は海外大学を目指すようになってきた。新学部には東大の危機感が表れている」という――。写真＝iStock.com／Carlos Pascual※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Carlos Pascual■「既存学部の定員100人」を減らして作る新学部2027年秋、東京大学に約70年ぶりに新たな学