「カリフォルニア・ポスト紙」のディラン・ヘルナンデス記者は、ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が「太るための努力」に取り組んでいると報じた。身長2メートル3センチの引き締まった体格と映画スターのようなルックスを持つグラスノーだが、ドジャースは、彼の体に脂肪がほとんどないことが故障の多さと関係していると考えており、「食べて、食べて、さらに食べろ」と指導している。「すぐ体重が落ちるんです。