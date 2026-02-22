米アリゾナ州ピオリアで行われているパドレスのキャンプで左脚付け根を痛めて別メニューとなった松井裕樹投手（３０）について２１日（日本時間２２日）、この日にもキャッチボールを再開させることを明かした。１９日（同２０日）のライブＢＰ（実戦形式の練習）登板中に同箇所を痛めて練習を打ち切った左腕。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場予定だったが、辞退する方向となった。だが、