静岡、埼玉両県警の合同捜査班は20日、高級車やオートバイなどの盗みを繰り返していたとして、窃盗などの疑いで、計10人を逮捕、送検したと発表した。1都12県で、このグループによる234件、約6億4千万円相当の被害を確認し、捜査を終結した。逮捕、送検されたのは住所不定、無職平野祐也容疑者（22）＝窃盗罪で公判中＝ら男女10人。全員が知人関係という。静岡県警によると、グループは2024年11月ごろから、1都12県のアパート