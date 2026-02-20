【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は１９日、地球外生命体や未確認飛行物体（ＵＦＯ）に関する政府の記録を公開するようヘグセス国防長官らに指示する考えをＳＮＳで示した。陰謀論に関する情報を積極的に公開し、透明性の高さをアピールする狙いがあるとみられる。発端はオバマ元大統領が１４日、ポッドキャスト番組のインタビューで宇宙人の存在の有無を問われた際、「実在するが私は見たことはない」と述べたこ