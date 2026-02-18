16日(日本時間17日)に行われたミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ男子新種目「スーパーチーム」が降雪の悪天候で途中打ち切りとなった。打ち切りの結果、ノルウェー、日本、オーストリアの3チームの3回目の第2グループが飛べず暫定2位だった日本は6位に終わった。 悪天候は打ち切りから15分ほどで止み「競技を再開すべきだ」という声もあったが、そのまま終了。割を食った